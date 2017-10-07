Тост: будем ждать шанса победить Сайнса на трассе!

Глава «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал известие, что Карлос Сайнс перейдёт в «Рено» уже после Гран-при Японии. Место испанца займёт возвращающийся в основной состав Даниил Квят.

«Я бы хотел поблагодарить Карлоса за все его усилия на протяжении почти трёх сезонов в Формуле-1. Он всегда делал максимум возможного, демонстрировал прекрасный подход и посвящённость работе, которая помогла ему и нам добиться ряда отличных результатов за этот момент. Поэтому от лица всех в „Торо Россо“ я желаю ему всего наилучшего с новой командой. С нетерпением будем ждать шанса победить их на трассе!» — приводит слова Тоста пресс-служба «Торо Россо».