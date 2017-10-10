«Форс Индия» может позволить соперничать пилотам после завоевания 4-го места

Операционный директор «Форс Индия» Оттмар Зафнауэр заявил, что не исключает варианта, при котором пилотам команды Серхио Пересу и Эстебану Окону вновь будет позволено конкурировать между собой. Ранее, после нескольких столкновений, руководство «Форс Индия» запретило им это делать.

«Когда четвёртое место будет гарантированно, мы сядем все вместе и решим, возможно ли им позволить соперничать вновь. Команда превыше всего. Если после этого года они сумеют нам доказать, что они способны гоняться здраво, мы, безусловно, рассмотрим такой вариант.

Хюлькенберг и Перес соперничали, но делали это со здравым смыслом и не врезались друг в друга. Если Перес и Окон повторят этот сценарий, то в командных приказах не будет необходимости. Они оба умные парни, и, надеюсь, быстро усвоили урок. Наша философия заключается в том, чтобы максимально поднять потенциал команды. Мы будем рады позволить им соперничать, но пока мы находимся не на этой точке развития», — цитирует Зафнауэра ESPN.