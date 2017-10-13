Карякин: хочу выиграть «Дакар» ещё в двух категориях

Победитель «Дакара-2017» Сергей Карякин рассказал, почему ему не хватает основной работы и какие новые цели ставит в спорте. В видеоролике, подготовленном в рамках проекта «Я иду искать», россиянин рассказал о том, как увлёкся мотоспортом. В связи с тем что родители наотрез отказались ему покупать мотоцикл, карьеру пришлось начинать за рулём квадроцикла. В результате он выиграл все возможные местные соревнования и в 2014 году в первый раз отправился покорять «Дакар».



Успеха на «Дакаре» Карякин добился в 2017 году, одержав победу в классе квадроциклов, несмотря на то что имел самую маленькую команду. Теперь россиянин желает стать многократным победителем «Дакара» в разных классах.