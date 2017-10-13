Алонсо: решение о будущем в Ф-1 всё ещё не принято

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо заявил, что всё ещё не определился с будущим своей карьеры и продолжает обсуждения с британской командой. Действующий контракт испанца с «Маклареном» истекает в конце этого года.



«Решения по-прежнему нет, так что посмотрим. Я продолжаю держать открытыми все варианты.



Как я уже не раз говорил, одна из моих целей — быть лучшим гонщиком в мире, самым совершенным, и я верю, что для этого нужны победы в других сериях и особенно важна «тройная корона». Это одна из моих целей.



Иногда мы фокусируемся на Ф-1, потому что здесь лучшая конкуренция в мире и максимально технологичная серия. Но есть и другие категории с другими машинами, менее технологичные и требующие других навыков пилотажа и другого подхода. И это серьёзный вызов для того, кто специализируется на чём-то другом», — цитирует Алонсо El Mundo Deportivo.