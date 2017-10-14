Уэббер поздравил Хартли с грядущим дебютом в Формуле-1

Бывший гонщик «Ред Булл» в Формуле-1 и «Порше» в гонках на выносливость Марк Уэббер поздравил своего экс-напарника по WEC Брендона Хартли с предстоящим дебютом в Ф-1. Хартли выступит в роли напарника Даниила Квята в составе «Торо Россо» на Гран-при США. Вакансия в «Торо Россо» открылась из-за того, что француз Пьер Гасли будет проводить финальный этап в японской «Супер Формуле».



«Большой год, сынок, и он продолжается. Мои поздравления Брендону Хартли с дебютом в Формуле-1 в следующий уик-энд!» — написал Уэббер в собственном твиттер-аккаунте.