Жиролами признан победителем прерванной гонки WTCC в Нинбо

Старт второй гонки WTCC в китайском Нинбо был дан вместе с выходом на трассу сейфти-кара. Такое решение было принято в связи со сложными погодными условиями. Пройдя несколько кругов за машиной безопасности, гонка была прервана. Места были распределены согласно вчерашней квалификации, а в общий зачёт пилотам за гонку пошло вдвое сокращенное количество очков.

Таким образом победителем второй гонки WTCC в Китае стал Нестор Жиролами, второе место досталось Норберту Мичелису, третьим стал Тед Бьорк. Пилоты «Лады» Кевин Глисон, Ян Эрлаше и Фелипе Соуза стали 10-м, 11-м, 14-м соответственно.

После этапа в Китае лидерство в общем зачёте захватил последний, который теперь опережает Тьяго Монтейру на 0,5 очка.

WTCC. Китай, Нинбо. Вторая гонка

1. Нестор Жиролами (Polestar Cyan Racing)

2. Норберт Мичелис (Honda Racing Team JAS) +0,851

3. Тед Бьорк (Polestar Cyan Racing) +2,537

4. Габриэле Тарквини (Honda Racing Team JAS) +3,347

5. Том Чилтон (Sebastien Loeb Racing) +4,562

6. Эстебан Геррьери (Campos Racing) +6,691

7. Ник Катсбург (Polestar Cyan Racing) +8,113

8. Джон Филиппи (Sebastien Loeb Racing) +9,722

9. Рио Мичигами (Honda Racing Team JAS) +11,250

10. Кевин Глисон (RC Motorsport) +12,118

11. Ян Эрлаше (RC Motorsport) +13,656

...

14. Фелипе Соуза (RC Motorsport) +18,403.