Экклстоун: Хэмилтон выиграет чемпионат уже в Остине

Бывший промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что никакой интриги в сезоне-2017 уже нет и что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оформит своё четвёртое чемпионство уже на Гран-при США.



«Льюис выиграет его (чемпионат) в следующей гонке в Остине. В этом сезоне он отлично справился, а «Феррари» сперва «проснулась», но затем опять «заснула», — приводит слова Экклстоуна Daily Mail.



На данный момент лидирующий в личном зачёте Хэмилтон опережает своего ближайшего преследователя Себастьяна Феттеля из «Феррари» на 59 очков.