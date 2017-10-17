Парр: вёл переговоры с Кубицей во времена моей работы в «Уильямсе»

Бывший председатель «Уильямса» Адам Парр отметил, что во времена его работы в команде он вёл переговоры с Робертом Кубицей о переходе в британскую команду. Кубица является одним из претендентов на место боевого пилота конюшни из Гроува на сезон-2018. Парр работал в «Уильямсе» с 2006 по 2012 годы.



«Во время моей работы в «Уильямсе» я лично вёл переговоры с Робертом Кубицей. Мы подробно обсудили все условия его перехода в команду, но в конечном итоге всё сорвалось. Искренне надеюсь увидеть Роберта в Формуле-1 в следующем сезоне. Будет здорово, если он займёт место боевого пилота в «Уильямсе». Он смелый парень и проделал огромную работу, чтобы вернуться к нормальной жизни и получить возможность возобновить карьеру», — цитирует Парра Autosport.