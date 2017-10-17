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Росси: битва между Маркесом и Довициозо за титул — это хорошо для MotoGP

17 октября 2017, вторник. 23:07 Авто

Гонщик заводской команды MotoGP «Ямахи» Валентино Росси прокомментировал напряжённую борьбу за титул между Марком Маркесом («Хонда») и Андреа Довициозо («Дукати»).

«Отличная борьба, и для спорта очень хорошо, что есть два сильнейших соперника, которые могут показать сильную борьбу. Думаю, в Японии была отличная гонка, в которой Довициозо одержал отличную победу. Возможно, борьба за титул продлится вплоть до Валенсии.

Разница между Маркесом и Дови меняется от гонки к гонке. В Арагоне Маркес был намного быстрее, чем Дови. Но в этот раз победил Дови, и это его пятая победа в сезоне. Теперь между ними разница — 11 очков. Они недалеко друг от друга, так что предстоит отличная битва», — цитирует Росси Crash.

Источник: Crash.net Сообщить об ошибке
Теги
Валентино Росси Марк Маркес MotoGP
Новости. Авто
17 октября 2017, вторник
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