100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лоренсо: Довициозо сам удивлён, что борется за титул

19 октября 2017, четверг. 00:56 Авто

Гонщик «Дукати» Хорхе Лоренсо подчеркнул, что он удивлён участию в борьбе за титул Андреа Довициозо.

«Думаю, удивлены все, даже он сам. Не потому что он плохой гонщик — он гонщик отличный. Он стабилен, уже десять лет в пятёрке сильнейших, одержал несколько побед. Ему не хватало для успеха одной или двух десятых на круге, и в этом году он их нашёл. Он всё делает правильно, рискует по-минимуму, не падает, атакует только когда должен. Он отлично выполняет свою работу, и я рад за него и команду. Надеюсь, мы сможем выиграть титул», — цитирует Лоренсо Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Хорхе Лоренсо MotoGP
Новости. Авто
19 октября 2017, четверг
00:56 Лоренсо: Довициозо сам удивлён, что борется за титул
18 октября 2017, среда
23:51 В MotoGP сократят количество предсезонных тестов
23:06 На Гран-при США Квят занял боксы Сайнса, Хартли — Гасли
22:52 Зафнауэр: перестановки в «Феррари» могут привести к хаосу
21:34 Сало приглашён на роль третьего стюарда ГП США
20:47 Абитебуль: «Рено» не боится «Макларена»
19:18 Лоу: пока ничего не могу сказать о результатах тестов Кубицы
18:59 Мик Шумахер останется в Формуле-3 в сезоне-2018
17:53 Хартли: мне дали инструкцию к болиду Формулы-1 на 50 страниц
15:55 «Торо Россо»: партнёрство с «Хондой» позволит команде реализовать свои амбиции
14:59 Баттон вспомнил о приставаниях пьяного Ричарда Брэнсона к его девушке
14:56 Карякин: абсолютного решения финансовых проблем нет — мы к нему идём
13:27 Уикенс покинул DTM ради перехода в IndyCar, где займёт место Алёшина
13:06 «Мерседес» может изменить концепцию машины на сезон-2018
12:31 Риккардо: «Ред Булл» рано начал работать над машиной на 2018 год
11:34 В 2018 году Гонка чемпионов будет проходить в Саудовской Аравии
11:29 WRC. Тянак перейдёт из «М-Спорт» в «Тойоту» в 2018 году
11:04 Гасли считает, что опыт работы с «Хондой» поможет ему в сезоне-2018
11:00 Бобровских: надеюсь, в сезоне-2018 RDS выеду на новом моторе, старого не хватает
10:30 Грожан: «Хаас» стал намного сильнее во всех областях
09:55 Мик Шумахер: я двигаюсь к Ф-1 в своём темпе
01:39 Шварцман: мои менеджеры общаются с «Феррари»
17 октября 2017, вторник
23:07 Росси: битва между Маркесом и Довициозо за титул — это хорошо для MotoGP
22:25 Стролл: с нетерпением жду возможности провести немного времени в Америке
22:11 Ландо Норрис чувствует себя готовым занять место резервиста «Макларена»
21:08 Штайнер: при правильном подходе выровнять игровое поле в Формуле-1 возможно
20:05 С сентября «Уильямс» сосредоточен на развитии болида на 2018 год
19:04 Кубица провёл тестовый день с «Уильямсом» на «Хунгароринге»
18:15 Экс-моторист «Феррари» помогает «Астон Мартину» в оценке проекта на 2021 год
17:50 В «Рено» обещают изменить свой подход к развитию мотора
16:59 Хасегава: в 2015 году «Хонда» не была готова, а ожидания были завышены
16:50 Квята не позвали на пресс-конференцию ФИА в четверг
16:50 Масса: в Остине одна из лучших новых трасс
16:00 Маркелов: на месте «Уильямса» протестировал бы Кубицу ещё год
15:56 Лоу: считаю, что в Остине «Уильямсу» по силам завоевать очки двумя машинами
15:29 Песегов: когда нужно было уезжать, машина просто отказалась заводиться
15:17 «Макларен»: отношения с «Хондой» напоминали непримиримые разногласия в браке
14:44 Болт даст старт прогревочному кругу гонки Гран-при США
13:41 Квят в образе ковбоя рассказал о трассе в Остине
12:56 Спонсор Сайнса Estrella Galicia уйдёт вслед за ним в «Рено»
12:16 Хэмилтон выбрал 9 комплектов «ультрасофта» на ГП Мексики, Феттель — 7
11:58 Хартли: сказал Марко, что готов. Восемь лет назад это было не так
11:51 Сайнс: «Рено» и «Торо Россо» — разные миры
11:30 З. Браун: в скором времени ожидаем успешного завершения переговоров с Алонсо
10:33 Хасегава: не всем в «Хонде» нравилось отношение Алонсо
Все новости RSS
Партнерский контент