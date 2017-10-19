Лоренсо: Довициозо сам удивлён, что борется за титул

Гонщик «Дукати» Хорхе Лоренсо подчеркнул, что он удивлён участию в борьбе за титул Андреа Довициозо.



«Думаю, удивлены все, даже он сам. Не потому что он плохой гонщик — он гонщик отличный. Он стабилен, уже десять лет в пятёрке сильнейших, одержал несколько побед. Ему не хватало для успеха одной или двух десятых на круге, и в этом году он их нашёл. Он всё делает правильно, рискует по-минимуму, не падает, атакует только когда должен. Он отлично выполняет свою работу, и я рад за него и команду. Надеюсь, мы сможем выиграть титул», — цитирует Лоренсо Motorsport.