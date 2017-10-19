Цареградцев: в планах полная перестройка автомобиля

Российский гонщик Аркадий Цареградцев подвёл итоги своего выступления в сезоне-2017 Российской дрифт серии.



«Я недоволен общим результатом в Российской дрифт серии — удалось завоевать лишь бронзу по итогам года, притом что начал я сезон с победы на Moscow Raceway. Затем началась череда взлётов и падений, финальной точкой в которых стал досадный проигрыш на финале в Рязани, откативший меня на третье место.



Сейчас в планах полная перестройка автомобиля: увеличение мощности, снижение веса (проблема преследовала меня весь сезон). Цель — постараться выиграть чемпионат РДС 2018 года, а также вновь отправиться в Японию с новыми силами и с новой машиной!» — заявил Цареградцев в интервью корреспонденту «Чемпионата».