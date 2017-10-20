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Хартли представил дизайн своего шлема

20 октября 2017, пятница. 14:33 Авто

Новозеландский гонщик Брендон Хартли, который дебютирует в Формуле-1 на Гран-при США в составе команды «Торо Россо» представил дизайн своего шлема, подготовленного к этому событию. В США Хартли будет подменять Пьера Гасли, который в этот уик-энд будет участвовать в финальном этапе Супер Формулы.

Ранее стало известно, что дебют Хартли будет омрачён необходимостью стартовать в гонке из хвоста пелотона, поскольку на его болиде будет произведена замена компонентов силовой установки, подразумевающая потерю 30 стартовых позиций.

Фотография шлема доступна в официальном «инстаграме» Хартли.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Брендон Хартли Формула-1 Гран-при США Фото
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