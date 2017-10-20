Хартли представил дизайн своего шлема

Новозеландский гонщик Брендон Хартли, который дебютирует в Формуле-1 на Гран-при США в составе команды «Торо Россо» представил дизайн своего шлема, подготовленного к этому событию. В США Хартли будет подменять Пьера Гасли, который в этот уик-энд будет участвовать в финальном этапе Супер Формулы.



Ранее стало известно, что дебют Хартли будет омрачён необходимостью стартовать в гонке из хвоста пелотона, поскольку на его болиде будет произведена замена компонентов силовой установки, подразумевающая потерю 30 стартовых позиций.

Фотография шлема доступна в официальном «инстаграме» Хартли.