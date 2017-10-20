Баттон: Хэмилтон может побить рекорд Шумахера в семь чемпионских титулов

Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон считает, что у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона есть вполне реальные шансы побить рекорд Михаэля Шумахера по количеству чемпионских титулов.



«У Льюиса и Себастьяна (Феттеля) есть шанс побить рекорд Михаэля. Но, наверное, Льюис находится в лучшем положении с точки зрения своей команды. У «Мерседеса» больше стабильности, тогда как «Феррари» может немного «поплыть» и потерять форму.



У Льюиса определённо есть шанс оспорить рекорд Шумахера в семь чемпионских титулов. Вопрос в том, как долго он будет оставаться в Ф-1. Легко оставаться, если у тебя есть автомобиль-победитель. И я думаю, что он будет продолжать, пока будет побеждать. Всё дело в мотивации. На данный момент вы можете видеть, что у Льюиса её много», — цитирует Баттона Standard.