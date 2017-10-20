Сайнс: хорошо, что встречусь с командой на четыре гонки раньше

Пилот «Рено» Карлос Сайнс-младший рассказал о преимуществах своего прихода в команду до окончания сезона-2017.



«Машины 2018 года будут эволюцией болидов этого сезона, любой мой вклад в работу в этом году позволит мне чувствовать себя гораздо лучше в следующем сезоне. Это хороший момент — на четыре гонки раньше встретиться с инженерами, сотрудниками пресс-службы, руководством коллектива — это гораздо лучший вариант, чем осваиваться на зимних тестах. Результаты в Остине? Поживём — увидим. Я хочу ехать быстро, но не нужно больших ожиданий. Нужно узнать машину, адаптировать её под себя, адаптироваться к машине самому. Мне потребуется время, я буду действовать постепенно и, будем надеяться, скоро обрету уверенность в себе и болиде», — цитирует Сайнса официальный сайт Формулы-1.