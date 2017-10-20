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«Ред Булл» продлил контракт с Ферстаппеном до 2020 года

20 октября 2017, пятница. 17:41 Авто

«Ред Булл» продлил контракт с Максом Ферстаппеном, сообщает пресс-служба австрийской команды. Соглашение рассчитано до 2020 года.

«Ред Булл» поддерживал меня с самого начала, и я с нетерпением жду возможности добиться с командой большего», — подчеркнул Ферстаппен.

«У Макса было феноменальное начало карьеры в нашей команде, и мы так же голодны до побед, как и он», — отметил Кристиан Хорнер.

Ферстаппен выступает в составе австрийской конюшни с 2016 года, голландец одержал победу уже в своей дебютной гонке за «Ред Булл».

Источник: Red Bull Racing Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Кристиан Хорнер Макс Ферстаппен контракты гонщиков Формулы-1
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