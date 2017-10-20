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Хэмилтон — лучший на второй практике ГП США, Квят на 1,2 секунды быстрее Хартли

20 октября 2017, пятница. 23:34 Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время на второй практике Гран-при США. Британец на 4 десятые доли секунды опередил преследователя — Макса Ферстаппена, показавшего второй результат. Тройку лучших замкнул гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.

Россиянин Даниил Квят, вернувшийся за руль «Торо Россо» после перерыва в два этапа чемпионата мира, поставил 13-е время, на 1,2 секунды опередив напарника — дебютанта Формулы-1 Брендона Хартли.

Формула-1. Гран-при США. 20 октября. Вторая тренировка

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:36.335
2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.397
3. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.524
4. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.611
5. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.795
6. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.846
7. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.636
8. Фелипе Масса (Williams) +1.792
9. Серхио Перес (Force India) +1.813
10. Эстебан Окон (Force India) +1.822
11. Карлос Сайнс-младший (Renault Sport F1) +1.861
12. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.866
13. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.093
14. Кевин Магнуссен (Haas) +2.617
15. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.795
16. Лэнс Стролл (Williams) +3.120
17. Брендон Хартли (Scuderia Toro Rosso) +3.319
18. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.497
19. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.594
20. Ромен Грожан (Haas) +3.719

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Брендон Хартли Даниил Квят Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при США
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