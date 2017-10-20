Хэмилтон — лучший на второй практике ГП США, Квят на 1,2 секунды быстрее Хартли

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время на второй практике Гран-при США. Британец на 4 десятые доли секунды опередил преследователя — Макса Ферстаппена, показавшего второй результат. Тройку лучших замкнул гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.



Россиянин Даниил Квят, вернувшийся за руль «Торо Россо» после перерыва в два этапа чемпионата мира, поставил 13-е время, на 1,2 секунды опередив напарника — дебютанта Формулы-1 Брендона Хартли.



Формула-1. Гран-при США. 20 октября. Вторая тренировка



1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:36.335

2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.397

3. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.524

4. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.611

5. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.795

6. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.846

7. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.636

8. Фелипе Масса (Williams) +1.792

9. Серхио Перес (Force India) +1.813

10. Эстебан Окон (Force India) +1.822

11. Карлос Сайнс-младший (Renault Sport F1) +1.861

12. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.866

13. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.093

14. Кевин Магнуссен (Haas) +2.617

15. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.795

16. Лэнс Стролл (Williams) +3.120

17. Брендон Хартли (Scuderia Toro Rosso) +3.319

18. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.497

19. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.594

20. Ромен Грожан (Haas) +3.719