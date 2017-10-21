Грожан: нужно достичь лучшего сцепления с дорогой

Пилот «Хааса» Ромен Грожан после пятничных тренировок посетовал на отсутствие сцепления с трассой.



«Пока мы не показали всё, на что были способны. Днём возникли проблемы с ультрамягким составом, так что в таблице мы оказались очень далеко от лидеров. Плюс к этому — пока мы не попали в настройки, так что впереди много работы. Проблема в том, как мы используем шины. В этом компоненте мы не всегда попадаем в точку. Нужно разобраться с этим, и я уверен, наша машина прибавит. Нужно достичь лучшего сцепления с дорогой», — приводит слова Грожана пресс-служба «Хааса»