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Формула-1 планирует запустить сервис онлайн-трансляций в 2018 году

21 октября 2017, суббота. 22:42 Авто

Формула-1 планирует запустить онлайн-трансляцию гонок в 2018 году. Новыми владельцами серии из Liberty Media прилагаются большие усилия для увеличения присутствия контента Формулы-1 в Интернете.

«У нас есть обязательства перед болельщиками. Они должны получить доступ к нашему контенту любыми удобными им способами.

Наша цель — создать платформу в рамках концепции Direct-to-Consumer (подразумевает обход посредников и работу напрямую с потребителем. — Прим. «Чемпитоната»), которая бы привлекала болельщиков и использовала наши активы, будь то живые гонки или архивные записи.

Наша цель — взаимодействовать с Netflix и Amazon и создавать контент, который могут потреблять фанаты», — сказал коммерческий директор Ф-1 Шон Братчес.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Формула-1
Новости. Авто
21 октября 2017, суббота
22:42 Формула-1 планирует запустить сервис онлайн-трансляций в 2018 году
21:50 Вильнёв — о Квяте: в Формуле-1 нет места слабым
20:57 Ферстаппен потеряет 15 мест на старте гонки Гран-при США
20:30 Формула-1. Гран-при США. Квалификация. Онлайн-трансляция
20:08 Хэмилтон — лучший на третьей тренировке Гран-при США, Квят — 20-й
19:42 С Тильке провели консультации относительно возможной гонки Ф-1 в Роттердаме
18:30 Марко: ключом к продлению контракта с Ферстаппеном стали планы по моторам
18:01 Квят: краткосрочные перспективы с «Ред Булл» мне неинтересны
16:08 Штайнер: «Хаасу» по силам прибавить
15:00 Формула-1. Гран-при США. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
14:37 Заключительный этап «Супер Формулы» отменён, Гасли проиграл титул
14:21 Перес: нам по силам опередить середняков в США
13:30 В «Ред Булл» не определились с составом «Торо Россо» на сезон-2018
12:55 Прост: не ждём, что Сайнс сразу поедет быстро
12:28 Масса: не веду переговоров с другими командами
11:30 Грожан: нужно достичь лучшего сцепления с дорогой
11:03 Главный гоночный инженер «Торо Россо»: Квят отлично справился со своей работой
10:32 Маркес выиграл квалификацию ГП Австралии, Довициозо — 11-й
10:16 Прост: прогресс не наступает мгновенно
09:57 На машине Квята заменили коробку передач
03:01 Хартли: добился довольно большого прогресса по ходу дня
02:56 Квят: продуктивная вторая практика, мы начали уик-энд как надо
02:50 Хюлькенберг: пятница не была идеальной, но это не конец света
02:44 «Рено»: Сайнс очень быстро вписался в команду и проделал отличную работу
02:37 Окон: ещё нужно поработать над балансом, завтра будет намного лучше
02:17 Вандорн: были проблемы с трафиком, и я не был доволен балансом
01:59 «Феррари» поменяет шасси Феттеля после проблем в пятницу
01:52 Стролл: не завершил быстрейший круг из-за подголовника, который начал болтаться
01:47 Ферстаппен: показали хорошую скорость на длинных сериях и коротких отрезках
01:40 Масса: машина конкурентоспособна, и поэтому я рад
01:31 Риккардо: были проблемы с балансом, но я всё ещё верю в победу
01:23 Риккардо удивлён столь ранним объявлением о контракте Ферстаппена
01:18 Алонсо: с учётом штрафов можем получить хорошую стартовую позицию
01:09 Райкконен: всё прошло нормально, ничего необычного
01:06 Сайнс: позитивно, что я на одном уровне с Хюлькенбергом
00:59 Боттас: получили по итогам дня всё, что было необходимо
00:58 Хэмилтон: солидная база и хорошее начало
00:50 Марко: Ферстаппен сам спросил, можно ли заключить сделку до 2020 года
00:27 Феттель: в субботу «Феррари» сможет прибавить
00:23 Марко о будущем Квята: посмотрим после этой гонки
20 октября 2017, пятница
23:40 «Уильямс» оштрафовали за слишком долгое использование комплекта шин
23:34 Хэмилтон — лучший на второй практике ГП США, Квят на 1,2 секунды быстрее Хартли
23:11 «Рено» подтвердил сотрудничество с Estrella Galicia после перехода Сайнса
22:33 Источник: Бинотто сменит Арривабене на посту руководителя «Феррари»
21:24 Хартли потеряет 25 мест на старте ГП США, Хюлькенберг — 20, Вандорн — 5
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