Формула-1 планирует запустить сервис онлайн-трансляций в 2018 году

Формула-1 планирует запустить онлайн-трансляцию гонок в 2018 году. Новыми владельцами серии из Liberty Media прилагаются большие усилия для увеличения присутствия контента Формулы-1 в Интернете.



«У нас есть обязательства перед болельщиками. Они должны получить доступ к нашему контенту любыми удобными им способами.



Наша цель — создать платформу в рамках концепции Direct-to-Consumer (подразумевает обход посредников и работу напрямую с потребителем. — Прим. «Чемпитоната»), которая бы привлекала болельщиков и использовала наши активы, будь то живые гонки или архивные записи.



Наша цель — взаимодействовать с Netflix и Amazon и создавать контент, который могут потреблять фанаты», — сказал коммерческий директор Ф-1 Шон Братчес.