Окон: чувствовал себя не лучшим образом

Пилот «Форс Индии» Эстебан Окон посетовал на плохое самочувствие после квалификации Гран-при США, по итогам которой он занял седьмую позицию.



«Я доволен результатом. Команда здорово отработала во всех сегментах квалификации и завтра у нас хорошие шансы на большие очки. Квалификация сложилась непросто, я чувствовал себя не лучшим образом — болела голова и беспокоил живот. Рад, что сумел уверенно выступить. Теперь важно отдохнуть и восстановиться к воскресной гонке», — цитирует Окона пресс-служба «Форс Индии».