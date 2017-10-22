Маркес выиграл гонку Гран-при Австралии MotoGP, Росси — второй

Лидер общего зачёта чемпионата MotoGP Марк Маркес победил в гонке на Гран-при Австралии, оторвавшись от ближайших преследователей. Валентино Росси финишировал вторым, тройку лидеров замкнул Маверик Виньялес.
Основной конкурент Маркеса Андреа Довициозо финишировал 13-м и таким образом практически лишился шансов на титул.
MotoGP. Гран-при Австралии. Гонка
1. Марк Маркес (Repsol Honda Team)
2. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) +1,799
3. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) +1,826
4. Жоанн Зарко (Monster Yamaha Tech 3) +1,842
5. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +3,845
6. Андреа Янноне (Team Suzuki ECSTAR) +3,871
7. Джек Миллер (Team EG 0,0 Marc VDS) +5,619
8. Алекс Ринс (Team Suzuki ECSTAR) +12,208
9. Поль Эспаргаро (Red Bull KTM) +16,251
10. Брэдли Смит (Red Bull KTM) +16,262
...
13. Андреа Довициозо (Ducati Team).