В «Уильямсе» не исключают появления в команде Верляйна

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу рассказал о ситуации с выбором состава пилотов команды на следующий сезон. По словам функционера, руководство по-прежнему открыто для многочисленных вариантов. Так, не исключается появление в команде в роли боевого пилота Роберта Кубицы, Пола ди Ресты и Паскаля Верляйна. Также возможен вариант с сохранением Фелипе Массы.

«Любой из пилотов, у которого ещё нет контракта на следующий сезон, будет нами рассмотрен в качестве кандидата. Мы открыты для всех вариантов, включая и Фелипе Массу, у которого очень высокие шансы. Что касается Кубицы, мы помогаем ему понять, способен ли он вернуться на прежний уровень, именно потому мы дали ему тесты два раза. Ди Реста же был нашим резервным пилотом долгое время и, честно говоря, мы не дали ему проехать слишком много.

Верляйн? Он в поле нашего зрения. Мне не нужно сажать его в болид, потому что я вижу его в машине постоянно. Самое важное для нас собрать тот состав, который позволит выступить в 2018 году наилучшим образом. Есть вопросы относительно рекламы и партнёрства с «Мартини». Но если будет необходимо, они поймут нас, и мы готовы пересечь эту черту", — приводит слова Лоу Autosport.