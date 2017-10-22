Маркес: борьба на Гран-при Австралии была как в Moto3

Лидер чемпионата MotoGP гонщик Honda Марк Маркес прокомментировал итоги гонки в Австралии, в которой он стал победителем.



«Это была великолепная гонка. После старта я старался оставаться спокойным и прогреть резину. После того как на втором или третьем круге я столкнулся с Зарко, понял: гонка будет сложной. За лидерство боролась большая группа гонщиков, как будто мы выступали в чемпионате Moto3. В середине гонки я понял, что надо прибавлять, иначе борьба будет нешуточной. За девять кругов до финиша я начал отрываться, чем облегчил себе жизнь на последних кругах гонки», — цитирует Маркеса GPUpdate.