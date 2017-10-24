Имя второго пилота «Уильямса» будет объявлено после Гран-при Абу-Даби

Обозреватель Формулы-1 Марк Хьюз сообщил о сроках объявления состава пилотов «Уильямса». По информации эксперта, имя второго пилота команды будет объявлено после Гран-при Абу-Даби, который пройдёт с 24 по 26 ноября.



«Решение «Уильямса» относительно состава пилотов отложено и будет принято после Гран-при Абу-Даби», — написал Хьюз в своём «твиттере».



На место в составе команды претендуют Паскаль Верляйн,Пол ди Реста и Фелипе Масса. Масса ранее заявлял, что хотел бы узнать о своём будущем в Формуле-1 до домашнего этапа — Гран-при Бразилии.