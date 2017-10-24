Ферстаппен — об оскорблении в адрес стюарда: не хотел никого обидеть

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отметил, что не намеревался никого обидеть, назвав стюарда гонки Гран-при США идиотом. Голландец, после того как получил штраф, лишивший его подиума, сказал следующее: «Есть один идиот, который всегда принимает решения против меня. Надеюсь, фанатам не понравится это решение и он не вернётся в следующем году».

Далее появилась информация, что в ФИА могут наказать пилота за неуважение к спорту. Гонщик признаётся, что сделал подобные заявление на эмоциях.

«В такие моменты можно что-то сказать, но, конечно, я никого не хотел обидеть. Это просто вырвалось, и я не имел в виду ничего плохого. Думаю, всё больше людей хотят изменить систему. Решение было неправильным, и глупо, что с этим ничего нельзя поделать», — приводит слова Ферстаппена Autosport.