Sky Sport: «Ред Булл» не будет препятствовать переходу Квята в другую команду

По информации Sky Sport, «Ред Булл» не будет препятствовать попыткам Даниила Квята подыскать себе место в другой команде.



Ранее стало известно, что россиянин не вернётся в «Торо Россо». В оставшихся трёх Гран-при итальянскую команду будут представлять Пьер Гасли и Брендон Хартли. Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что не видит возможности возвращения Квята в Ф-1 при поддержке австрийской компании.

Последней гонкой Квята с «Торо Россо» стал Гран-при США, на котором он финишировал на 10-м месте.