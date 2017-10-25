Вольф: Хэмилтон станет лучшим пилотом, который когда-либо выступал в Ф-1

Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что в скором времени пилот команды Льюис Хэмилтон будет восприниматься любителями автоспорта как лучший гонщик, когда-либо выступавший в Формуле-1.

«Льюис вскоре побьёт все рекорды Формулы-1 и лишь вопрос времени, когда люди начнут называть его лучшим пилотом, который когда-либо выступал в чемпионате. Сегодняшний Хэмилтон — лучший с 2013 года», — приводит слова Вольфа The Telegraph.

Британец может оформить четвёртый чемпионский титул уже на Гран-при Мексики. Перед 18-м этапом чемпионата его отрыв от Себастьяна Феттеля в общем зачёте составляет 66 очков.