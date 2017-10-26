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З. Браун рассчитывает, что в следующем году «Макларен» будет бороться за подиумы

26 октября 2017, четверг. 15:33 Авто

Глава «Макларена» Зак Браун рассказал о своих ожиданиях от сезона-2018, признавшись, что рассчитывает увидеть в исполнении пилотов борьбу за подиум.

«Мы расстались с „Хондой“ не из-за Алонсо. Он никогда не приходил ко мне и не говорил, что нам нужен новый двигатель. Фернандо просто хотел знать, каков наш план в плане прогресса. У нас работает очень много талантливых людей, потому нам нужно обеспечить им достойную платформу.

Также у нас отличные акционеры, которые во главу угла ставят выступление. 2018-й — новый старт для нас. У нас есть всё, чтобы быть конкурентоспособными. Как бы то ни было, нам нужно показать лучшие возможности, потому что лидеры чемпионата очень быстры, но мы надеемся на борьбу за подиум.

Если третье место станет нашей конкретной целью, а в итоге мы станем четвёртыми, то конечно, мы будем разочарованы. Способны ли мы будем бороться за титул? Думаю, такие ожидания будут слишком завышены", — приводит слова Брауна GrandPrix.

Источник: GrandPrix Сообщить об ошибке
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Макларен Зак Браун
Новости. Авто
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