Ожье лидирует на Ралли Великобритании после 1-го СУ

Сегодня, 26 октября в Великобритании стартовал 12-й этап чемпионата WRC Ралли Великобритании. В первый день пилотам предстояло преодолеть один спецучасток.
По его итогам лидерство захватил действующий чемпион — Себастьен Ожье. Второе место — у Яри-Матти Латвалы, третьим идёт Тьерри Нёвиль.
Завтрашний день пилоты завершат после прохождения седьмого спецучастка. Ралли Великобритании завершится 29 октября, в его ходе пилоты пройдут 21 СУ.
Этап в Великобритании является предпоследним в нынешнем сезоне. Лидером общего зачёта чемпионата является Себастьен Ожье.
WRC. Ралли Великобритании. Положение после 1-го СУ
1. Себастьен Ожье (M-Sport WRT)
2. Яри-Матти Латвала (Toyota GAZOO Racing WRC) +0,4
3. Тьерри Нёвиль (Hyundai Motorsport) +0,5
4. Отт Тянак (M-Sport WRT) +0,6
5. Элфин Эванс (M-Sport WRT) +1,1
6. Крис Мик (Citroen Total Abu Dhabi WRT) +1,1
7. Дани Сордо (Hyundai Motorsport) +1,2
8. Эсапекка Лаппи (Toyota GAZOO Racing WRC) +1,2
9. Крэйг Брин (Citroen Total Abu Dhabi WRT) +1,3
10. Юхо Хяннинен (Toyota GAZOO Racing WRC) +1,3.