Ожье лидирует на Ралли Великобритании после 1-го СУ

Сегодня, 26 октября в Великобритании стартовал 12-й этап чемпионата WRC Ралли Великобритании. В первый день пилотам предстояло преодолеть один спецучасток.

По его итогам лидерство захватил действующий чемпион — Себастьен Ожье. Второе место — у Яри-Матти Латвалы, третьим идёт Тьерри Нёвиль.

Завтрашний день пилоты завершат после прохождения седьмого спецучастка. Ралли Великобритании завершится 29 октября, в его ходе пилоты пройдут 21 СУ.

Этап в Великобритании является предпоследним в нынешнем сезоне. Лидером общего зачёта чемпионата является Себастьен Ожье.

WRC. Ралли Великобритании. Положение после 1-го СУ

1. Себастьен Ожье (M-Sport WRT)

2. Яри-Матти Латвала (Toyota GAZOO Racing WRC) +0,4

3. Тьерри Нёвиль (Hyundai Motorsport) +0,5

4. Отт Тянак (M-Sport WRT) +0,6

5. Элфин Эванс (M-Sport WRT) +1,1

6. Крис Мик (Citroen Total Abu Dhabi WRT) +1,1

7. Дани Сордо (Hyundai Motorsport) +1,2

8. Эсапекка Лаппи (Toyota GAZOO Racing WRC) +1,2

9. Крэйг Брин (Citroen Total Abu Dhabi WRT) +1,3

10. Юхо Хяннинен (Toyota GAZOO Racing WRC) +1,3.