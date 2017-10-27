Ферстаппен: «Ред Булл» добился наибольшего прогресса среди всех

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отметил прогресс, который совершила его команда по ходу сезона, выразив надежду, что вскоре он позволит бороться за титул.

«Вижу прогресс, который мы совершили на протяжении года. У нас большие обновления, и я верю, что мы совершили наибольший прогресс в паддоке. Когда смотрю на всё это, то надеюсь, что в скором времени мы сможем бороться за титул, имея за спиной лучший болид», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.

Отметим, что в последние три этапа Ферстаппен завоевал одну победу, а также финишировал вторым и четвёртым.