Боттас: Ферстаппен разрушил мой круг

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал инцидент, который произошёл между ним и Максом Ферстаппеном во время квалификации Гран-при Мексики. По словам финна, манёвр со стороны соперника испортил ему попытку.

«Я проходил круг и мог видеть, что Макс идёт достаточно медленно. Он помешал мне войти в тринадцатый круг и, определённо, разрушил мой круг. Я не знаю, что по этому поводу говорят правила, но я знаю, что он испортил мне круг. И иметь одну попытку вместо двух — две большие разницы», — приводит слова Боттаса Sky Sports.