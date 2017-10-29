«Форс Индия» не будет препятствовать переходу Окона в топ-команду

Операционный директор «Форс Индия» Оттмар Зафнауэр признал, что команда может потерять пилота Эстебана Окона по завершении 2018 года.

«Он пилот программы „Мерседеса“. Именно „Мерседес“ финансировал его карьеру и потому у них есть права на него. Мы не будем препятствовать переходу Окона в топ-команду и борьбе за титул. Мы отпустим Эстебана, если „Мерседесу“ будет это нужно», — приводит слова Зафнауэра F1i.

Эстебан Окон проводит первый полноценный сезон в Формуле-1. После семнадцати этапов чемпионата он занимает восьмое место в чемпионате, имея в активе 73 очка.