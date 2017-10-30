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Феттель: даже на последних кругах гонки я не терял веры в лучший результат

30 октября 2017, понедельник. 13:56 Авто

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что даже на последних кругах гонки Гран-при Мексики не терял веры в то, что может финишировать выше четвёртого места.

«Я знаю, что команда усердно работала, показывая лучшее, на что способна, но мы не добились чего хотели. Тяжело пересекать финишную черту, осознавая, что ты уже не в борьбе (за титул). Я сражался до конца, отдав всё, что у меня было.

На последних кругах гонки, когда между мной и Кими был большой разрыв, тяжело его сократить без какого-то события на трассе, вроде появления автомобиля безопасности, но я всё ещё верил. Однако, в конце концов, этого не случилось», — цитирует Феттеля The Checkered Flag.

Источник: The Checkered Flag Сообщить об ошибке
Теги
Феррари Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Мексики
Новости. Авто
30 октября 2017, понедельник
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