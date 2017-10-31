«Порше» не гарантирует своим пилотам из программы WEC места в Формуле-Е

Пилотам «Порше», выступающим в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), не гарантированы места в Формуле-Е, когда немецкий производитель дебютирует в этой серии (случится это в сезоне-2019/20). Тем не менее они будут первоочередными кандидатами. Об этом рассказал руководитель команды Андреас Сейдл.



В «Порше» обещают, что все шесть пилотов, гоняющихся в LMP1, останутся на контракте, когда производитель покинет WEC (по окончании 2017 года), и им будут предложены другие гоночные программы.



«Идея состоит в том, что в следующей программе мы продолжим историю, которую начали с этими парнями», — рассказал Сейдл, уточнив, что предоставление места двум из шести пилотов в Формуле-Е «не является гарантией».