Хюлькенберг: текущий уровень надёжности «Рено» просто неприемлем

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг считает неудовлетворительной надёжность моторов команды. В Мексике немец в очередной раз сошёл в гонке из-за технических проблем, для него этот сход стал уже шестым в текущем году.



«Что-то вроде того, что случилось в Мексике, не должно происходить с производителем. Это неприемлемо. Мы недостаточно хороши», — рассказал немец изданию Bild.



В интервью Auto Motor and Sport он добавил: «Все злятся, все расстроены и разочарованы. Мы должны как-то взять под контроль ситуацию к следующему сезону. Этому сезону был нанесён ущерб, наша главная задача на сезон-2018 — надёжность. В противном случае даже самый быстрый болид нам не поможет».