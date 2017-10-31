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Хюлькенберг: текущий уровень надёжности «Рено» просто неприемлем

31 октября 2017, вторник. 13:52 Авто

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг считает неудовлетворительной надёжность моторов команды. В Мексике немец в очередной раз сошёл в гонке из-за технических проблем, для него этот сход стал уже шестым в текущем году.

«Что-то вроде того, что случилось в Мексике, не должно происходить с производителем. Это неприемлемо. Мы недостаточно хороши», — рассказал немец изданию Bild.

В интервью Auto Motor and Sport он добавил: «Все злятся, все расстроены и разочарованы. Мы должны как-то взять под контроль ситуацию к следующему сезону. Этому сезону был нанесён ущерб, наша главная задача на сезон-2018 — надёжность. В противном случае даже самый быстрый болид нам не поможет».

Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Нико Хюлькенберг
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