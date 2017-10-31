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Петров: Феттель должен был получить штраф за столкновение на старте в Мексике

31 октября 2017, вторник. 15:15 Авто

Российский гонщик Виталий Петров считает, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель заслуживал наказания за контракт с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на старте гонки Гран-при Мексики.

«Результат гонки в Мексике во многом предопределил старт. Обгон Макса Ферстаппена получился очень красивым, был сделано полностью по правилам – просто не придраться. Мы в очередной раз убедились, что он готов использовать любую возможность, которая ему предоставляется. Стоит отдать должное и Себастьяну Феттелю, который не стал выдавливать его с трассы, что в принципе сделать мог – тогда бы Максу, возможно, пришлось выехать на траву и срезать поворот, но Феттель поступил честно, я бы даже сказал, по-мужски. Мы увидели красивую борьбу в пределах правил – за такие моменты мы все и любим гонки.

Что касается произошедшего потом: я уверен, что Феттель не хотел допустить столкновения и прокол колеса на машине Хэмилтона не входил в его планы. Он действовал ненамеренно, и, видимо, так же посчитали судьи. При этом мне всё равно непонятно, почему Себастьяна не наказали. Даже если столкновение стало следствием его ошибки, то он, по сути, испортил гонку Хэмилтону, не только проколов колесо, но, как мы знаем, и повредив диффузор. Почему в этой ситуации Себастьяну не был дан штраф, мне сказать сложно.

Себастьян просто не смог избежать контакта – сначала с Ферстаппеном, а потом и с Хэмилтоном. Я думаю, Льюису немного не повезло, что за секунду до контакта с ним Феттель задел и машину Макса – переднее крыло «Феррари» уже было повреждено, а сломанный карбон – очень острый, и даже малейшего прикосновения было бы достаточно для прокола.

Ферстаппену в том эпизоде повезло, но этого не скажешь о Хэмилтоне. Притом что сам он оставлял соперникам достаточно места и действовал, я бы сказал, в меру осторожно, его гонка всё равно оказалась испорчена. Честно говоря, по моему мнению, Феттель должен был получить штраф», — написал Петров в своём блоге на Motorsport.

Источник: Motorsport.com Россия Сообщить об ошибке
Теги
Феррари Владимир Петров Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Мексики
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