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Стюарт: Хэмилтон не должен ждать предоставления ему звания рыцаря

1 ноября 2017, среда. 09:47 Авто

Трёхкратный чемпион мира в Формуле-1 сэр Джеки Стюарт полагает, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, три дня назад оформивший свой четвёртый титул, не должен сейчас ожидать получение рыцарства за то, что выиграл «несколько спортивных событий». Самому Стюарту пришлось ждать 30 лет после выхода на пенсию, прежде чем он был посвящён в рыцари (в 2001 году).

«Её Величество королева — величайшая женщина из всех, с которыми я встречался в мире. Я никогда не чувствовал себя обойдённым вниманием до того, как был посвящён в рыцари. На самом деле, я не чувствовал, что заслужил это. Надеюсь, Льюис чувствует то же самое.

Был период, когда звание рыцаря выдавалось слишком спонтанно. На данный момент Льюис должен принять трофеи, деньги и общественное признание, которые приходят с успехом, и гордиться этим. Он не достиг этого сам по себе. Например, Рон Деннис (бывший босс Хэмилтона, спонсировавший Льюиса в юности. — Прим. ред.) не был рыцарем, а без него, возможно, не было бы Льюиса.

Поэтому я не думаю, что кто-то должен ожидать этого только потому, что является хорошим спортсменом и выиграл несколько спортивных мероприятий. Мне хотелось бы думать, что это намного более глубокое понятие», — цитирует Стюарта Daily Mail.

Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
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Мерседес Льюис Хэмилтон
Новости. Авто
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