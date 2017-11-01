Лауда: машина «Мерседеса» на 2018 год будет лучше подходить Боттасу

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда пообещал, что новый болид команды будет лучше подходить стилю пилотирования Валттери Боттаса, чем нынешняя машина.



«В начале сезона автомобиль подходил обоим пилотам. Но по ходу его развития он стал больше подходить гоночному стилю Льюиса. Произошедшее — это больше наша вина, чем вина Валттери.



Автомобиль, который мы готовим на предстоящий сезон, будет подходить не только стилю Льюиса, но и стилю Валттери», — рассказал Лауда в интервью финскому каналу C More.