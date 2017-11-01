Прост: глупо говорить о семи титулах для Хэмилтона

Четырёхкратный чемпион мира в Формуле-1 Ален Прост считает бесполезным задаваться вопросом о том, сможет ли Льюис Хэмилтон когда-нибудь сравняться с Михаэлем Шумахером по количеству завоёванных титулов.



«Гонщик никогда не ответит на этот вопрос. Когда у вас есть четыре титула, то пятый ещё слишком далеко. Вы живёте от Гран-при к Гран-при. Практики, квалификации, гонки… Для пилота думать по-другому — нехорошо. Так что говорить о семи титулах смешно.



Рекорды существуют, чтобы их превосходить. И Льюис побил несколько рекордов, которые, как мы считали, были недостижимы, например, по количеству завоёванных поулов. Но мы должны также понимать относительность этого. Сейчас больше гонок, чем раньше, машины более надёжны, поэтому всё меняется и рекорды бьются.



Всё это вызывает страстные дебаты между фанатами Ф-1 о достижениях пилотов разных поколений. У каждого своё мнение о том, кто был лучшим. Ясно однако, что Льюис, после того как сравнялся с Себастьяном Феттелем и мной, вошёл в новое измерение», — цитирует Проста F1i.