100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Прост: глупо говорить о семи титулах для Хэмилтона

1 ноября 2017, среда. 12:21 Авто

Четырёхкратный чемпион мира в Формуле-1 Ален Прост считает бесполезным задаваться вопросом о том, сможет ли Льюис Хэмилтон когда-нибудь сравняться с Михаэлем Шумахером по количеству завоёванных титулов.

«Гонщик никогда не ответит на этот вопрос. Когда у вас есть четыре титула, то пятый ещё слишком далеко. Вы живёте от Гран-при к Гран-при. Практики, квалификации, гонки… Для пилота думать по-другому — нехорошо. Так что говорить о семи титулах смешно.

Рекорды существуют, чтобы их превосходить. И Льюис побил несколько рекордов, которые, как мы считали, были недостижимы, например, по количеству завоёванных поулов. Но мы должны также понимать относительность этого. Сейчас больше гонок, чем раньше, машины более надёжны, поэтому всё меняется и рекорды бьются.

Всё это вызывает страстные дебаты между фанатами Ф-1 о достижениях пилотов разных поколений. У каждого своё мнение о том, кто был лучшим. Ясно однако, что Льюис, после того как сравнялся с Себастьяном Феттелем и мной, вошёл в новое измерение», — цитирует Проста F1i.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
Теги
Ален Прост Льюис Хэмилтон Михаэль Шумахер
Новости. Авто
1 ноября 2017, среда
13:09 Хэмилтон: для борьбы с Ферстаппеном мне нужно повысить свой уровень
12:21 Прост: глупо говорить о семи титулах для Хэмилтона
11:34 Лауда: машина «Мерседеса» на 2018 год будет лучше подходить Боттасу
11:21 Экипаж G-Drive Racing усилит победитель «24 часов Ле-Мана» Лоик Дюваль
11:02 Фиттипальди: в 2018 году Алонсо может побороться за титул
10:29 Росси: Зарко должен отказаться от мотоцикла «Ямаха» 2017 года
09:47 Стюарт: Хэмилтон не должен ждать предоставления ему звания рыцаря
00:57 Эрикссон: «Заубер» совершил прорыв
31 октября 2017, вторник
23:58 Диксон — о приходе Хартли: в Ф-1 усвоили, что рента-пилоты не помогают командам
22:40 Хорнер: Сайнс — подушка безопасности для «Ред Булл»
21:11 Р. Браун: выступление Ферстаппена в Мексике напомнило мне о гонках М. Шумахера
20:25 Алонсо: хочу сражаться с Хэмилтоном и победить его
19:17 Пилоты Формулы-1 в этом сезоне получили уже 798 штрафных позиций на всех
18:38 «Пежо» покинет «Дакар» после 2018 года
17:38 Штайнер: в Мексике Магнуссен выступил на 10 из 10
17:23 Браун: новые правила обеспечат мотор, который будет проще, дешевле и громче
17:02 «Феррари» привезёт в Бразилию больше «суперсофта», чем «Мерседес»
16:51 ФИА обнародовала проект регламента моторов Формулы-1 на 2021 год
15:37 Топ-команды Ф-1 могут лишиться более $ 200 млн призовых
15:15 Петров: Феттель должен был получить штраф за столкновение на старте в Мексике
14:33 Хэмилтон ожидает лёгких переговоров с «Мерседесом» о новом контракте
13:52 Хюлькенберг: текущий уровень надёжности «Рено» просто неприемлем
13:31 Источник: «Заубер» решил не сохранять в команде Верляйна на 2018 год
12:59 Ферстаппен проведёт демонстрационные заезды болида «Ред Булл» в Лас-Вегасе
12:22 «Порше» не гарантирует своим пилотам из программы WEC места в Формуле-Е
11:30 Лоу: Хэмилтон является любимцем публики благодаря захватывающему стилю
10:51 Браун: Формула-1 стоит на перекрёстке по ключевым вопросам развития
09:50 Росси: на сухой трассе в Малайзии «Ямаха» была бы более конкурентоспособной
00:46 Видео: инцидент на первом круге Гран-при Мексики
30 октября 2017, понедельник
23:20 В «Хонде» приятно удивлены производительностью на этапе в Мексике
21:53 Мэнселл: Хэмилтон заслуживает орден Британской империи
20:37 Леклер проведёт тесты «Пирелли» в составе «Заубера»
19:33 В «Рено» пренебрегли надёжностью в угоду мощности на Гран-при Мексики
19:09 Селис проведёт тесты «Пирелли» на болиде «Форс Индия» образца 2017 года
17:49 Лауда: информация о расследовании инцидента только сбивает зрителей с толку
16:29 Хорнер: «Ред Булл» начнёт переговоры о контракте Риккардо в подходящее время
15:14 Феттель: сходы в Сингапуре и Японии дорого мне обошлись
14:51 Первый тренер Квята: к сожалению, в Ф-1 не всё зависит от возможностей пилота
14:26 Хюлькенберг: обычно это нехороший знак, когда ты стоишь на своей машине
13:56 Феттель: даже на последних кругах гонки я не терял веры в лучший результат
12:57 Хорнер: Ферстаппен так доминировал в Мексике, что ему даже стало скучно
12:41 Хэмилтон нацелился на пятый титул чемпиона мира
11:56 Бриаторе согласен с необходимостью введения ограничения бюджетов в Ф-1
11:29 Маркьонне: сейчас для «Феррари» важно вынести уроки из своих ошибок
11:01 «Феррари»: заявления Экклстоуна о помощи нам со стороны «Мерседеса» — чушь
Все новости RSS
Партнерский контент