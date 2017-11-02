В Мексике не хотят переносить этап Формулы-1 на июнь

Организатор Гран-при Мексики Алехандро Соберон подчеркнул, что идея разделения в календаре гонок в США и Мексике является интересной, но предложенный организаторами этапа в Остине перенос гонки в Мехико на июнь невозможен из-за сезона дождей.



«Идея разделить этапы хороша, но, думаю, лучше перенести на июнь гонку в США. Есть смысл проводить сдвоенные этапы в США и Канаде, поскольку они рядом. Они могут даже разработать пакетную программу продажи билетов на две гонки. Для нас перенос гонки невозможен, поскольку в МЕксике в это время сезон дождей. Нас устраивает та дата, которая есть сейчас. В октябре город превращается в праздник, но это невозможно, когда каждый день льёт дождь», — цитирует Соберона Autosport.