До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

В Мексике не хотят переносить этап Формулы-1 на июнь

Авто

Организатор Гран-при Мексики Алехандро Соберон подчеркнул, что идея разделения в календаре гонок в США и Мексике является интересной, но предложенный организаторами этапа в Остине перенос гонки в Мехико на июнь невозможен из-за сезона дождей.

«Идея разделить этапы хороша, но, думаю, лучше перенести на июнь гонку в США. Есть смысл проводить сдвоенные этапы в США и Канаде, поскольку они рядом. Они могут даже разработать пакетную программу продажи билетов на две гонки. Для нас перенос гонки невозможен, поскольку в МЕксике в это время сезон дождей. Нас устраивает та дата, которая есть сейчас. В октябре город превращается в праздник, но это невозможно, когда каждый день льёт дождь», — цитирует Соберона Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Формула-1 Формула-1 Гран-при Мексики Формула-1 Гран-при США
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент