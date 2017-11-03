«Феррари» может покинуть Формулу-1 из-за изменений в правилах

«Феррари» не исключает варианта с уходом из Формулы-1, если её не устроят новые правила. Об этом заявил исполнительный директор «Феррари» Серджио Маркьонне. В настоящий момент ФИА и руководство Ф-1 уже представили свой проект регламента на моторы, а 7 ноября команды и руководство чемпионата обсудят вероятное введение в Ф-1 ограничений на бюджеты.



«У Liberty есть хорошие намерения, одно из которых — сократить расходы на содержание команды, что, я думаю, хорошо. Но есть и пара вещей, с которыми мы далеко не обязательно согласны. Факт в том, то сейчас мы оказываемся в споре насчёт стратегического развития. Мы видим, что спорт в 2021 году возьмёт новый курс, и это должно привести к неким решениям со стороны «Феррари».



«Феррари» не будет играть в эти игры, если не будут предоставлены условия, при которых мы сможем поддерживать бренд на мировом рынке и укреплять положение производителя. В противном случае мы покинем чемпионат, а совет директоров будет праздновать до тех пор, пока ковбои не вернутся домой.



Я не хочу ничего предвосхищать. Мы отправимся на встречу в следующий вторник с самыми добрыми намерениями, а там посмотрим, какие будут результаты. Я знаю, что Ф-1 — часть нашей ДНК, но если наша песочница поменяется до такой степени, что станет неузнаваемой, то я не хочу больше в ней играть», — приводит слова Маркьонне NBC Sports.



Стоит отметить, что «Феррари» является единственной командой, которая принимала участие во всех сезонах чемпионата мира с 1950 года, на их счету свыше 900 стартов в гонках Гран-при.

В сезоне-2019 руководство Формулы-1 введёт систему лимита расходов