Источник: Масса объявит о завершении карьеры в Формуле-1 8 ноября

Фелипе Масса соберёт пресс-конференцию в Бразилии 8 ноября, чтобы объявить о завершении карьеры в Формуле-1, сообщает Motorsport-Total. В нынешнем сезоне Масса занимает 11-е место в личном зачёте чемпионата мира, уступая своему напарнику по команде 4 очка.



В прошлом сезоне Масса уже прощался с Формулой-1, и тоже на домашнем этапе чемпионата мира, однако после того, как Нико Росберг принял решение завершить карьеру, а Валттери Боттас перешёл из «Уильямса» в «Мерседес», Масса решил вернуться и помочь команде в нынешнем сезоне. Претендентами на место Массы называются Паскаль Верляйн, Роберт Кубица, Пол ди Реста и Даниил Квят.