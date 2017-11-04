Хартли: выступления в WEC помогли подготовиться к Формуле-1

Пилот «Торо Россо» Брендон Хартли, выступающий в серии WEC в составе «Порше», отметил, что опыт выступлений в гонках на выносливость помог ему быстрее адаптироваться к Формуле-1.

«Здорово было начать выступления в Формуле-1 на хорошо знакомых мне трассах, на одной из которых я выступал совсем недавно. Это помогло мне. Откровенно говоря, адаптироваться к машине Формулы-1, с её прижимной силой, гораздо сложнее, чем освоить новую трассу.

Изучение какого-либо трека — довольно быстрый процесс, особенно если учитывать работу на симуляторах и обзор записей бортовых камер. Так что изучение машины — куда более сложное задание», — приводит слова Хартли официальный сайт ФИА.