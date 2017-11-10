Дымивший на машине Хартли мотор удалось починить

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс рассказал о проблемах команды с двигателями «Рено» на первой тренировке Гран-при Бразилии.

«Очевидно, первая практика для команды вновь получилась очень сложной. Мы приехали сюда, зная, что придётся пойти на штрафы за замену MGU-H. К сожалению, новый генератор на машине Пьера отказал в начале тренировки. Проблема на другом автомобиле выглядела более существенной, чем была на самом деле: проблема была довольно простой, но мотор дымил так сильно, что все заметили. Но мы смогли починить двигатель без дальнейших проблем. Обе машины были готовы к старту второй практики, так что механики проделали фантастическую работу, учитывая, что на одном болиде надо было заменить двигатель, а на другом — обнажить мотор и отремонтировать», — приводит слова Эддолса пресс-служба «Торо Россо».