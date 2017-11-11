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Вандорн: мой темп на длинных сериях кругов был чрезвычайно хорош

Авто

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн остался доволен работой болида на пятничных тренировках Гран-при Бразилии.

«Сегодня был очень позитивный день. Первая тренировка стала моей первой сессией на «Интерлагосе». В этот уик-энд мы установили обновлённый пакет аэродинамики на мой болид, поэтому мы изучали его работу на первой тренировке, и всё в целом работало хорошо.

На второй практике, возможно, было немного сложнее. Мы попробовали некоторые настройки и внесли изменения, которые не обязательно стали шагом в верном направлении. Тем не менее, наш темп на длинных сериях кругов был чрезвычайно позитивным. Я бы сказал, что он был одним из лучших в этом году.

Всё выглядит хорошо перед гонкой. Завтра нам нужно всё собрать воедино. Хорошая квалификация поставит нас в сильное положение в воскресенье», — цитирует Вандорна пресс-служба «Макларена».

Источник: McLaren Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Стоффель Вандорн Формула-1 Гран-при Бразилии
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