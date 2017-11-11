Окон: это был один из самых тяжёлых дней в кокпите в текущем сезоне

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Бразилии. На второй практике француз показал седьмой результат.



«Я доволен сегодняшним днём. Сегодня утром автомобиль работал не лучшим образом, но мы сделали огромный шаг вперёд на второй тренировке. Теперь машина работает намного лучше, ближе к тому как должна работать. Так что это ещё один опыт хорошей работы от команды, которая принимала правильные решения по ходу дня. Нам нужно продолжать улучшаться перед завтрашним днём, и я надеюсь, что мы сможем быть на наших привычных позициях перед квалификацией.



Сегодня было тяжело физически, потому что погода очень жаркая и влажная, это немного напоминает Сингапур. Я не ожидал такого. Это был один из самых тяжёлых дней в кокпите в этом году», — цитирует Окона пресс-служба «Форс Индия».