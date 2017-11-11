Боттас победил в квалификации Гран-при Бразилии, Хэмилтон остался без времени

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Бразилии, опередив гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля в самом конце сессии. Третье время показал партнёр Феттеля по команде Кими Райкконен.
Победитель чемпионата Льюис Хэмилтон разбил болид на старте квалификации, оставшись, таким образом, без времени.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:08,322
2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,038
3. Кими Райкконен («Феррари») +0,216
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,603
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,008
6. Серхио Перес («Форс Индия») +1,276
7. Фернандо Алонсо («Макларен»)Нико Хюлькенберг («Рено») +1,295
8. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.381
9. Карлос Сайнс («Рено») +1,483
10. Фелипе Масса («Уильямс») +1,519
Не прошли в третий сегмент
11. Эстебан Окон («Форс Индия») 1:09,830
12. Ромен Грожан («Хаас») 1:09,879
13. Стоффель Вандорн («Макларен») 1:10,116
14. Кевин Магнуссен («Хаас») 1:10,154
15. Брендон Хартли («Торо Россо»)
Не прошли во второй сегмент
16. Паскаль Верляйн («Заубер») 1:10,678
17. Пьер Гасли («Торо Россо») 1:10,686
18. Лэнс Стролл («Уильямс») 1:10, 776
19. Маркус Эрикссон («Заубер») 1:10,875
20. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)