Боттас победил в квалификации Гран-при Бразилии, Хэмилтон остался без времени

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Бразилии, опередив гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля в самом конце сессии. Третье время показал партнёр Феттеля по команде Кими Райкконен.

Победитель чемпионата Льюис Хэмилтон разбил болид на старте квалификации, оставшись, таким образом, без времени.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:08,322

2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,038

3. Кими Райкконен («Феррари») +0,216

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,603

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,008

6. Серхио Перес («Форс Индия») +1,276

7. Фернандо Алонсо («Макларен»)Нико Хюлькенберг («Рено») +1,295

8. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.381

9. Карлос Сайнс («Рено») +1,483

10. Фелипе Масса («Уильямс») +1,519

Не прошли в третий сегмент

11. Эстебан Окон («Форс Индия») 1:09,830

12. Ромен Грожан («Хаас») 1:09,879

13. Стоффель Вандорн («Макларен») 1:10,116

14. Кевин Магнуссен («Хаас») 1:10,154

15. Брендон Хартли («Торо Россо»)

Не прошли во второй сегмент

16. Паскаль Верляйн («Заубер») 1:10,678

17. Пьер Гасли («Торо Россо») 1:10,686

18. Лэнс Стролл («Уильямс») 1:10, 776

19. Маркус Эрикссон («Заубер») 1:10,875

20. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)