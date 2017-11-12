Стюарды посчитали столкновение на старте Гран-при Бразилии, в результате которого сошли Кевин Магнуссен («Хаас») и Стоффель Вандорн («Макларен») гоночным инцидентом, решив никого не штрафовать
Авария произошла, когда Вандорн оказался зажат между «Хаасом» Магнуссена и «Ред Булл» Даниэля Риккардо во второй части эски Сенны. В результате контакта на болидах Магнуссена и Вандорна сломались рычаги подвески. Риккардо оказался за пределами трассы после разворота, но смог продолжить гонку.
«Стюарды пришли к выводу, что ни один из пилотов не может быть полностью или преимущественно обвинён в возникновении инцидента», — отмечается в пресс-релизе ФИА.
Стюарды сочли столкновение Магнуссена, Вандорна и Риккардо гоночным инцидентом
Стюарды посчитали столкновение на старте Гран-при Бразилии, в результате которого сошли Кевин Магнуссен («Хаас») и Стоффель Вандорн («Макларен») гоночным инцидентом, решив никого не штрафовать
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке