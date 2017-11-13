В Финиксе состоялась очередная гонка NASCAR Cup, определившая финальную четвёрку претендентов на победу в чемпионате. По итогам гонки победу одержал Мэтт Кенсет, вторым финишировал Чейз Эллиотт, а замкнул тройку лидеров Мартин Труэкс-младший.
В четвёрку участников финального раунде плей-офф вошли: Кевин Харвик, Кайл Буш, Мартин Труэкс-младший и Брэд Кезеловски.
NASCAR Cup. Финикс. 12 ноября. Гонка.
1. Мэтт Кенсет («Тойота»)
2. Чейз Эллиотт («Шевроле»)
3. Мартин Труэкс-младший («Тойота»)
4. Эрик Джонс («Тойота»)
5. Кевин Харвик («Форд»)
6. Джейми Макмюррей («Шевроле»)
7. Кайл Буш («Тойота»)
8. Рики Стенхаус-младший («Форд»)
9. Арик Алмирола («Форд»)
10. Дэйл Эрнхардт-младший («Шевроле»)
NASCAR Cup. Положение в личном зачёте.
1. Кевин Харвик — 5000
2. Кайл Буш — 5000
3. Мартин Труэкс-младший — 5000
4. Брэд Кезеловски — 5000
Кенсет выиграл гонку NASCAR Cup, определившую финальную четвёрку претендентов
В Финиксе состоялась очередная гонка NASCAR Cup, определившая финальную четвёрку претендентов на победу в чемпионате. По итогам гонки победу одержал Мэтт Кенсет, вторым финишировал Чейз Эллиотт, а замкнул тройку лидеров Мартин Труэкс-младший.