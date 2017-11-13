Кенсет выиграл гонку NASCAR Cup, определившую финальную четвёрку претендентов

В Финиксе состоялась очередная гонка NASCAR Cup, определившая финальную четвёрку претендентов на победу в чемпионате. По итогам гонки победу одержал Мэтт Кенсет, вторым финишировал Чейз Эллиотт, а замкнул тройку лидеров Мартин Труэкс-младший.



В четвёрку участников финального раунде плей-офф вошли: Кевин Харвик, Кайл Буш, Мартин Труэкс-младший и Брэд Кезеловски.



NASCAR Cup. Финикс. 12 ноября. Гонка.

1. Мэтт Кенсет («Тойота»)

2. Чейз Эллиотт («Шевроле»)

3. Мартин Труэкс-младший («Тойота»)

4. Эрик Джонс («Тойота»)

5. Кевин Харвик («Форд»)

6. Джейми Макмюррей («Шевроле»)

7. Кайл Буш («Тойота»)

8. Рики Стенхаус-младший («Форд»)

9. Арик Алмирола («Форд»)

10. Дэйл Эрнхардт-младший («Шевроле»)



NASCAR Cup. Положение в личном зачёте.

1. Кевин Харвик — 5000

2. Кайл Буш — 5000

3. Мартин Труэкс-младший — 5000

4. Брэд Кезеловски — 5000