«КАМАЗ-мастер» отправил свои автомобили на «Дакар-2018»

12 ноября автомобили команды «КАМАЗ-мастер» отправились на ралли-марафон «Дакар-2018». Этому предшествовал традиционный смотр команды на тестовой трассе в Тарловке. Проводить на ралли «Дакар» и пожелать удачи членам команды «КАМАЗ-мастер» прибыли Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, министр спорта и молодежной политики Республики Татарстан Владимир Леонов и мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев, сообщается в официальном пресс-релизе команды.

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин представил гостям спортивные экипажи и персонал команды. Президенту Татарстана рассказали о процессе подготовки к ралли. Технический директор команды Владимир Губа продемонстрировал узлы и агрегаты машин, которые были усовершенствованы в рамках подготовки к гонке. Рустам Минниханов лично протестировал сначала гоночный болид Эдуарда Николаева, а затем совершил заезд и на новом грузовике команды с 13-литровым двигателем.



На этой машине, успешно зарекомендовавшей себя во время «Шелкового пути-2017» участие в январской гонки примет экипаж Дмитрия Сотникова. Рядный шестицилиндровый двигатель был впервые установлен на бескапотную спортивную машину камазовцев для того, чтобы соответствовать дакаровскому регламенту, который затронет машины «КАМАЗ-мастера» уже с января 2019 года. Установка такого двигателя повлекла за собой изменения, и в конструкции автомобиля, и во внешнем виде.



Также гостям был продемонстрирован новый автомобиль технического сопровождения команды. Его шасси с колесной формулой 8 х 8, разработанное и изготовленное специалистами научно-технического центра КАМАЗа, сможет применяться в различных отраслях народного хозяйства на покрытиях, где необходима техника повышенной проходимости. Президент республики высоко оценил и это направление деятельности спортивной команды.

Сразу после мероприятия экипажи взяли курс во французский порт Гавр, где машины пройдут первичные технические проверки. 24 ноября машины европейских участников гонки будут погружены на паром для отправки через Атлантику, с тем, чтобы 6 января стартовать из столицы Перу Лимы в 9000-километровый путь до аргентинской Кордобы.