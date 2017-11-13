Феттель: Хэмилтон не представлял для меня угрозы в гонке Гран-при Бразилии

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не считает, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон представлял для него угрозу в гонке Гран-при Бразилии, несмотря на то что прорвался на четвёртое место после старта с пит-лейн. На финише британец проиграл выигравшему гонку Феттелю всего пять секунд.



На вопрос о том, беспокоился ли он насчёт прорыва Хэмилтона, Феттель ответил: «Не совсем. Очевидно, что я видел, как он заехал на пит-стоп передо мной (после долгого первого отрезка). Но мы уже не в первый раз видели, что «зеркальная» стратегия имеет некоторые преимущества. Она не очень привлекательна, когда ты стартуешь впереди, но может быть очень привлекательна, если находишься на той позиции, на какой находился он.



Но, в конце концов, шины «суперсофт» явно были более быстрыми. Справедливости ради стоит отметить, что Льюис был очень быстр. Но я не думаю, что он действительно представлял угрозу».